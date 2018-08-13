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13.08.2018, 08:45

Российский ВЭБ передумал продавать дочерний банк в Украине

Российский ВЭБ передумал продавать дочерний банк в Украине

ВЭБ отказался от идеи продать Проминвестбанк

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний украинский Проминвестбанк (ПИБ). Об этом пишет КоммерсантЪ.

Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. ВЭБ склоняется к закрытию Проминвестбанка, но окончательное решение будет принято в ноябре.

Эксперты считают, что убытки от закрытия ПИБа могут составить около 5,1 млрд грн (13 млрд руб).

По словам одного из собеседников, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).

Проминвестбанк на 99,77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, активы банка превышают 17 млрд грн. ПИБ занимает 11 место по активам на украинском рынке. Убыток банка за шесть месяцев составил 405,5 млн грн.

Источник, близкий к Проминвестбанку, описал основные сложности, связанные с его закрытием. "Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года. Их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами", - говорит собеседник.

Также проблемой является принадлежащая банку недвижимость. По словам собеседника, она стоит около $50 млн и ее продажа потребует значительного времени.

9 августа сообщалось, что НБУ снова отказал белорусскому Паритетбанку в покупке украинской "дочки" Сбербанка.

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Теги: банк, НБУ, Проминвестбанк, ВЭБ
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