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13.08.2018, 09:55

Активы Фонда гарантирования продолжают сокращаться

Активы Фонда гарантирования продолжают сокращаться

На 1 августа активы Фонда гарантирования вкладов составили 14,66 млрд грн

Общая сумма средств, аккумулированная Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 августа составила 14,66 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

С начала года поступления от регулярного сбора составили 2,6 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками неплатежеспособных банков, на 1 августа составила 88,27 млрд грн.

На 1 августа в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 82 банка-участника.

На 1 июля активы Фонда гарантирования вкладов сократились на 2,06%, или на 313 млн грн, - до 14,79 млрд грн.

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Теги: фгвфл, банк
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