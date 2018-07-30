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Адвокаты Януковича сорвали начало дебатов по делу о госизмене
30.07.2018, 13:05

Сбербанк Украина резко нарастил убыток

Сбербанк Украина резко нарастил убыток

"Дочка" российского Сбербанка сменила прибыль на убыток

Украинская "дочка" российского Сбербанка по итогам первого полугодия зафиксировала убыток в размере 7,18 млрд грн. Об этомпишет Finbalance.

Отрицательный финрезультат фактически пришелся на июнь, поскольку еще за январь-май банк декларировал прибыль 41 млн грн.

По данным НБУ, на 1 июня долг Сбербанка по межбанковским кредитам составлял 23,7 млрд грн, объем средств клиентов - 10,3 млрд грн, в т.ч. физлиц - 7 млрд грн.

Заявленный Сбербанком показатель достаточности регулятивного капитала на 1 июля составил 20,74%, тогда как на 1 июня было 12,15% (требование НБУ – не менее 10%).

15 марта НБУ продлил санкции против российских госбанков. Регулятор выполнил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях. Меры пресечения в частности применяются к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ банку и БМ банку. Украина запретила им производить финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Как сообщалось, российский Сбербанк активно пытается продать украинскую "дочку". Потенциальным покупателем называют белорусский Паритетбанк. В марте НБУ уже отказал белорусскому банку, но белорусское финучреждение предоставило уточняющую заявку. Решения пока нет.

Ранее сообщалось, что компания Карпатыгаз в полном объеме погасила перед Сбербанком задолженность, которая возникла у нее, как оператора по договору о совместной деятельности.

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Теги: Сбербанк
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