В работе ПриватБанка произошел сбой

В банке заявляют, что проблемы возникли из-за аварии магистральных каналов

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Пользователи ПриватБанка заявляют о сбое в работе системы интернет-банкинга Приват24, а также о проблемах с использованием терминалов и банкоматов.

В банке объяснили, что сбой связан с аварией магистральных каналов связи и что эти проблемы должны быть ликвидированы IT-службой в кратчайшее время.

"Специалисты ПриватБанка в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи" - говорится в сообщении банка.

По информации банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в ближайший час.

Напомним, ранее Минфин утвердил стратегию развития ПриватБанка. От национализированного банка ожидают чистую прибыль в более 8 млрд грн.