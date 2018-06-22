Счета лопнувших банков за месяц пополнились на 850 млн грн

Наибольшая сумма на счета украинских банков-банкротов поступила от продажи активов

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В течение мая на счета ликвидируемых банков поступило 852,5 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

Наибольшая сумма (732,5 млн грн) получена от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 111,8 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками и 8,2 млн грн получено в качестве арендной платы, уточняет фонд.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 190,8 млн грн поступило банку Финансы и Кредит; 185,1 млн грн – ВБР; 126,7 млн грн – Дельта Банку.

ФГВФЛ отмечает, что средства, полученные от управления и продажи активов банкротов, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих финучреждений.

По итогам первых пяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемые банки составили 5 104,1 млн грн: 3 945,0 млн грн получено от продажи активов; 674,6 млн грн – от погашения кредитов; 438,8 млн грн – от погашения ценных бумаг; 45,8 млн грн – от аренды.