СМИ сообщили о возможном слиянии UniCredit и Societe Generale

Два крупнейших европейских банка обсуждают возможность слияния бизнеса

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Итальянский банк UniCredit рассматривает идею слияния с французским банком Societe Generale. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждение возможной сделки находится на ранней фазе.

Пока никаких формальных предложений не сделано, но члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой комбинации.

Два крупнейших европейских банка имеют дополняющий друг друга бизнес - UniCredit имеет лидирующие позиции на рынках Германии и Италии, а французская группа - на рынках стран Центральной Европы.

Societe Generale опроверг информацию о том, что совет директоров банка обсуждает потенциальное слияние с UniCredit. В итальянском банке отказались от комментариев.