Стала известна схема вывода средств из ЮСБ Банка

Ущерб оценен в 871,72 млн грн

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В Фонде гарантирования вкладов подсчитали ущерб от действия должностных лиц ОАО ЮСБ Банк. Из банка вывеле почти 871,72 млн грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Как ооказалось, "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, была зафиксирована на уровне 1,3 млрд грн, а их независимая оценка — 143,4 млн грн.

Так, реализация различных схем вывода активов привела банк к неплатежеспособности и лишила его кредиторов возможности получить удовлетворение своих требований за счет средств банка.

В результате, на основании выявленных за время осуществления процедуры вывода с рынка неплатежеспособного банка ОАО ЮСБ Банк фактов Фондом гарантирования направлены в правоохранительные органы 11 заявлений о совершенных уголовных правонарушениях на общую сумму убытков 871,72 млн грн.