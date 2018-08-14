Суд признал Дельта Банк единственным кредитором в деле Укрспирта

Дельта Банк, согласно решению суда, является единственным кредитором Укрспирта по долгам на 50 млн грн

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Суд восстановил права Дельта Банка как единственного кредитора по долгам госпредприятия Укрспирт на сумму более 50 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

9 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу и иск Национального банка Украины и признал недействительным договор об уступке права требования по кредиту Укрспирта.

Суд завершил разбирательство дела, ответчиками в котором выступали Скай Кэпитал Менеджмент и Дельта Банк о признании недействительным договора уступки права требования от 12 сентября 2014 года, заключенного накануне введения временной администрации в банк. Дело находилось на рассмотрении в судах более двух лет.

Средства, полученные от продажи или же управления активом, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банка, сообщает ФГВФЛ.