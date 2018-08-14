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14.08.2018, 13:45

Суд признал Дельта Банк единственным кредитором в деле Укрспирта

Суд признал Дельта Банк единственным кредитором в деле Укрспирта

Дельта Банк, согласно решению суда, является единственным кредитором Укрспирта по долгам на 50 млн грн

Суд восстановил права Дельта Банка как единственного кредитора по долгам госпредприятия Укрспирт на сумму более 50 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

9 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу и иск Национального банка Украины и признал недействительным договор об уступке права требования по кредиту Укрспирта.

Суд завершил разбирательство дела, ответчиками в котором выступали Скай Кэпитал Менеджмент и Дельта Банк о признании недействительным договора уступки права требования от 12 сентября 2014 года, заключенного накануне введения временной администрации в банк. Дело находилось на рассмотрении в судах более двух лет.

Средства, полученные от продажи или же управления активом, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банка, сообщает ФГВФЛ.

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Теги: банк, Дельта Банк, укрспирт, суд, кредит
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