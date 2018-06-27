Сын Януковича проиграл суд НБУ на 1,5 млрд грн

Верховный суд отказал Александру Януковичу в удовлетворении иска против Нацбанка

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Сын экс-президента Александр Янукович окончательно проиграл суд Национальному банку Украины (НБУ) о возмещении убытков его Всеукраинскому банку развития (ВБР). Это следует из решения Верховного суда от 20 июня.

Речь идет об иске сына экс-президента, в котором он требовал возместить ему убытки, взыскав с НБУ 1,5 млрд грн.

В 2014 году Нацбанк признал ВБР банкротом, а в 2015 году – начал процедуру его ликвидации банка.

Это, как заявляет Янукович-младший, лишило его возможности распоряжаться своей собственностью, акциями общества и владеть всеми имущественными правами, которые удостоверяют эти акции.

Сын бывшего президента считает, что ВБР был стабильной банковской учреждением до принятия решений о банкротстве.

Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.