Сын Януковича проиграл суд НБУ на 1,5 млрд грн

Сын экс-президента Александр Янукович окончательно проиграл суд Национальному банку Украины (НБУ) о возмещении убытков его Всеукраинскому банку развития (ВБР). Это следует из решения Верховного суда от 20 июня.
Речь идет об иске сына экс-президента, в котором он требовал возместить ему убытки, взыскав с НБУ 1,5 млрд грн.
В 2014 году Нацбанк признал ВБР банкротом, а в 2015 году – начал процедуру его ликвидации банка.
Это, как заявляет Янукович-младший, лишило его возможности распоряжаться своей собственностью, акциями общества и владеть всеми имущественными правами, которые удостоверяют эти акции.
Сын бывшего президента считает, что ВБР был стабильной банковской учреждением до принятия решений о банкротстве.
Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.