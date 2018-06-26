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26.06.2018, 09:55

Треть украинских банков нарушает нормативы НБУ

Треть украинских банков нарушает нормативы НБУ

31 из 81 работающих украинских банков нарушают нормативы НБУ

В Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию на 1 июня 2018 года нарушали нормативы Национального банка Украины. Об этом пишет УНИАН.

Некоторые финучреждения нарушают сразу несколько нормативов. В том числе два банка нарушают нормативы капитала, два банка – ликвидности, 17 банков – кредитных рисков, 18 банков – кредитования связанных лиц, девять банков – валютной позиции.

Все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков.

Прибыль банковского сектора Украины за пять месяцев этого года составила 12,81 млрд грн. За аналогичный период прошлого года банки получили 6,9 млрд грн прибыли.

В мае банковский сектор оставался прибыльным, финучреждения заработали 2,1 млрд грн.

На 1 июня в Украине работало 82 банка. Из них 39 являются финучреждениями с иностранным капиталом

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Теги: банк, НБУ
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