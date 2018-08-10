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10.08.2018, 18:55

Украина за годы независимости влила в госбанки 250 млрд грн

Украина за годы независимости влила в госбанки 250 млрд грн

Государственные банки и банки с государственной долей занимают более 50% банковского рынка Украины, отмечает Минфин

Государственные банки и банки с государственной долей занимают более 50% банковского рынка Украины. На их капитализацию за годы независимости государство направило около 250 млрд грн. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Минфин анонсировал регулярную публикацию отчетности об основных показателях деятельности госбанков, практическом внедрении ими утвержденных стратегий и работе с портфелями проблемных активов.

Данные будут публиковаться в виде квартальных и полугодовых отчетов. Формат новой отчетности будет обнародован до 1 сентября, первый расширенный отчет выйдет 1 ноября.

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Теги: банк, Минфин
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