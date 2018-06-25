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25.06.2018, 12:35

Украинские банки нарастили прибыль вдвое

Украинские банки нарастили прибыль вдвое

Прибыль финучреждений Украины за пять месяцев этого года составила 12,8 млрд грн

Прибыль банковского сектора Украины за пять месяцев этого года составила 12,81 млрд грн. За аналогичный период прошлого года банки получили 6,9 млрд грн прибыли. ОБ этом сообщает FinClub.

Доходы банков на конец мая составили 78,27 млрд грн, расходы - 65,46 млрд грн. В мае банковский сектор оставался прибыльным, финучреждения заработали 2,1 млрд грн.

Высокий финансовый результат объясняется прежде всего низкими отчислениями в резервы. За отчетный период финучреждения направили на формирование резервов 4,1 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 10,4 млрд грн.

Чистые процентные доходы банков выросли на 40% до 28 млрд грн, чистые комиссионные на 28% до 14,5 млрд грн. Высокой статьей расходов у банков остаются административные расходы - 20,5 млрд грн за пять месяцев.

Активы банковского сектора выросли на 5% до 1,31 трлн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,85 трлн грн.

Объем предоставленных кредитов за пять месяцев увеличился на 9,7% до 1,06 трлн грн.

Обязательства банков за этот период выросли на 54,6 млрд грн до 1,153 трлн грн, капитал банков увеличился на 7,7 млрд грн до 158,8 млрд грн.

На 1 июня в Украине работало 82 банка. Из них 39 являются финучреждениями с иностранным капиталом (20 банков со 100% иностранным капиталом).

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Теги: банк
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