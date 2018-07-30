Украинские банки сократили портфели неработающих кредитов

Объем неработающих кредитов в украинских банках на 1 июля составил 626 млрд грн

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Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в июне 2018 года сократилась до 55,7% с 56,1% месяцем ранее. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем таких кредитов на начало июля сократился до 626,1 млрд грн с 628,3 млрд грн на начало июня.

Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%, а их объем – 595 млрд грн.