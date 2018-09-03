Украинские банки заработали в июле 1,5 млрд грн

По итогам года прибыль банковской системы выросла в 10 раз

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Чистая прибыль банковской системы Украины в июле 2018 года составила 1,501 млрд грн. Суммарно прибыль за семь месяцев выросла до 9,769 млрд грн, сообщает FinClub.

Годом ранее убыток банков за первые семь месяцев 2017 года составлял 223 млн грн.

В январе-июле текущего года доходы банков составили 108,913 млрд грн, увеличившись с уровня 101,624 млрд грн за январь-июль 2017-го.

Расходы сократились с 101,846 млрд грн до 99,144 млрд грн.

Рост прибыльности банков вызван сокращением расходов на резервы как в структуре расходов банков с 21% до 11,7%, так и в абсолютном измерении - с 21,369 млрд грн до 11,637 млрд грн.

Рост доходов вызван увеличением как процентных доходов (с 71,36 млрд грн до 78,045 млрд грн) и комиссионных (с 21,269 млрд грн до 28,303 млрд грн).