Укргаздобыча полностью рассчиталась с Укрсоцбанком

Укргаздобыча полностью рассчиталась по кредитным долгам перед Укрсоцбанком, выплатив ему около 795 млн грн. Об этом пишет FinClub.
Согласно решениям Киевского апелляционного хозсуда, 5 июня Укрсоцбанк и Укргаздобыча смогли урегулировать вопрос задолженности по четырем кредитным линиям. Госкомпания решила рассчитаться с банком, выплатив ему 267,4 млн грн по кредиту от апреля 2013 года, 150 млн грн по кредиту от мая 2013 года, 115,39 млн грн по кредиту от июля 2013 года и $10,03 млн (на дату перечисления – 262,4 млн грн) по кредиту от сентября 2013 года.
Таким образом, Укргаздобыча рассчиталась полностью с банком, в связи с чем суд закрыл производства по просьбе обеих сторон.
Укрсоцбанк выкупил кредитную задолженность в апреле 2017 года у Сбербанка с дисконтом 11,4%. После чего обратился в суды с требованием взыскать долг с госкомпании. В феврале этого года банк добился в судебном порядке ареста счетов компании. После этого суды первой инстанции постановили взыскать задолженность госкомпании.
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