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17.08.2018, 11:45

Укргаздобыча полностью рассчиталась с Укрсоцбанком

Укргаздобыча полностью рассчиталась с Укрсоцбанком

Укргаздобыча выплатила Укрсоцбанку по долгам 795 млн грн

Укргаздобыча полностью рассчиталась по кредитным долгам перед Укрсоцбанком, выплатив ему около 795 млн грн. Об этом пишет FinClub.

Согласно решениям Киевского апелляционного хозсуда, 5 июня Укрсоцбанк и Укргаздобыча смогли урегулировать вопрос задолженности по четырем кредитным линиям. Госкомпания решила рассчитаться с банком, выплатив ему 267,4 млн грн по кредиту от апреля 2013 года, 150 млн грн по кредиту от мая 2013 года, 115,39 млн грн по кредиту от июля 2013 года и $10,03 млн (на дату перечисления – 262,4 млн грн) по кредиту от сентября 2013 года.

Таким образом, Укргаздобыча рассчиталась полностью с банком, в связи с чем суд закрыл производства по просьбе обеих сторон.

Укрсоцбанк выкупил кредитную задолженность в апреле 2017 года у Сбербанка с дисконтом 11,4%. После чего обратился в суды с требованием взыскать долг с госкомпании. В феврале этого года банк добился в судебном порядке ареста счетов компании. После этого суды первой инстанции постановили взыскать задолженность госкомпании.

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Теги: банк
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