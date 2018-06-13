Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 10:45

Укрсоцбанк отказался от срочных депозитов физлиц

Укрсоцбанк отказался от срочных депозитов физлиц

С сайта Укрсоцбанка удалено описание всех депозитных продуктов.

Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. Как сообщает FinClub, с сайта банка удалено описание всех депозитных продуктов.

Банк сохранил лишь накопительный депозит "Сберегательный+", который позволяет пополнение и снятие денег со счета в любое время, то есть является вкладом до восстребования.

По этому бессрочному вкладу банк платит 8% годовых в гривне, 0,2% - в долларах и 0,01% в евро.

Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.

Оставшийся у Укрсоцбанка вклад "Сберегательный+" идентичен по условиям продукту "Доходный сейф", который активируется к картам Альфа-Банка и не позиционируется как депозит.

Открытые ранее вклады в Укрсоцбанке остаются активными до завершение срока вклада. По ним максимальная ставка составляла 15% в гривне.

На 1 мая 2018 года у Укрсоцбанка было 8,57 млрд грн средств физлиц. Из них только 3,19 млрд грн находилось на текущих счетах до восстребования. Срочных депозитов населения в банке на 5,37 млрд грн.

Читайте также

Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками 08.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: банк, Укрсоцбанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 