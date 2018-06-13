Укрсоцбанк отказался от срочных депозитов физлиц

С сайта Укрсоцбанка удалено описание всех депозитных продуктов.

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Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. Как сообщает FinClub, с сайта банка удалено описание всех депозитных продуктов.

Банк сохранил лишь накопительный депозит "Сберегательный+", который позволяет пополнение и снятие денег со счета в любое время, то есть является вкладом до восстребования.

По этому бессрочному вкладу банк платит 8% годовых в гривне, 0,2% - в долларах и 0,01% в евро.

Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.

Оставшийся у Укрсоцбанка вклад "Сберегательный+" идентичен по условиям продукту "Доходный сейф", который активируется к картам Альфа-Банка и не позиционируется как депозит.

Открытые ранее вклады в Укрсоцбанке остаются активными до завершение срока вклада. По ним максимальная ставка составляла 15% в гривне.

На 1 мая 2018 года у Укрсоцбанка было 8,57 млрд грн средств физлиц. Из них только 3,19 млрд грн находилось на текущих счетах до восстребования. Срочных депозитов населения в банке на 5,37 млрд грн.