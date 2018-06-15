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15.06.2018, 10:45

В Фонде гарантирования рассказали, почему не ликвидирован Юнисон

В Фонде гарантирования рассказали, почему не ликвидирован Юнисон

Суды запрещают ликвидировать банк Юнисон, сообщили в Фонде гарантирования вкладов

В Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) поступило определение Ржищевского городского суда Киевской области, которое запрещает совершать действия по ликвидации банка Юнисон. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Определением, несмотря на прямой запрет законодательства, приняты аналогичные меры обеспечения иска, как и Франковским районным судом Львова, который в январе 2017 года также запретил начинать процедуру ликвидации банка Юнисон.

Со дня начала процедуры вывода банка с рынка такие "обеспечения" иска о запрете ликвидации банка Юнисон приходят к ним уже в шестой раз (до этого три раза «обеспечение» возникало в Харькове, раз в Черкассах и Львове и теперь в Киевской области), отмечает ФГВФЛ.

"Очевидно, что такие меры принимаются исключительно в интересах акционеров с целью установления их контроля над активами банка и вопреки интересам его кредиторов, а также порядка вывода неплатежеспособного банка с рынка", - считают эксперты фонда.

ФГВФЛ выяснит обстоятельства дела с целью привлечения виновных к ответственности.

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Теги: банк, Юнисон, фгвфл
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