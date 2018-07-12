Из-за роста количества банковских счетов неризидентов до 600 тысяч, в польских банках заговорили на украинском языке.
Об этом сообщает Радио Польша.
По данным СМИ, за год рост счетов в Польше достиг 40% (с 424 тыс до 600 тыс).
"В польских банках более 600 тысяч счетов, принадлежащих нерезидентам, то есть иностранным гражданам. В прошлом году таких счетов было 424 тысяч. Быстрый рост – это заслуга, прежде всего, украинцев, то есть самой многочисленной группы иностранцев в Польше. Их присутствие отмечают польские банки – это видно хотя бы по тому, что большинство банков предлагает обслуживание клиента на украинском языке", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце июня Польша отложила строительство "стены" на границе с Украиной.
Тем временем, в украинском Министерстве социальной политики предложили начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.