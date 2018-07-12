За год рост банковских счетов в Польше достиг 40%

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Из-за роста количества банковских счетов неризидентов до 600 тысяч, в польских банках заговорили на украинском языке.

Об этом сообщает Радио Польша.

По данным СМИ, за год рост счетов в Польше достиг 40% (с 424 тыс до 600 тыс).

"В польских банках более 600 тысяч счетов, принадлежащих нерезидентам, то есть иностранным гражданам. В прошлом году таких счетов было 424 тысяч. Быстрый рост – это заслуга, прежде всего, украинцев, то есть самой многочисленной группы иностранцев в Польше. Их присутствие отмечают польские банки – это видно хотя бы по тому, что большинство банков предлагает обслуживание клиента на украинском языке", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня Польша отложила строительство "стены" на границе с Украиной.

Тем временем, в украинском Министерстве социальной политики предложили начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей.