Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Нафтогаз добился ареста голландских активов Газпрома
05.06.2018, 09:11

В Швейцарии заблокировали счета российского миллиардера

В Швейцарии заблокировали счета российского миллиардера

Юристы Виктора Вексельберга готовят иски против швейцарских банков

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга, и теперь он намерен подать на них в суд. Об этом сообщил еженедельник Schweiz am Wochenende со ссылкой на источники.

Источник российского Forbes в группе Ренова уточнил, что речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

По его словам, иски к этим банкам сейчас находятся в процессе подготовки. Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер, рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus.

Schweiz am Wochenende подчеркивает, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах.

Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные - к ответственным за блокировку сотрудникам. "Швейцарские банки находятся в тисках", - сказал источник, близкий к Ренове.

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse. После введения санкций в апреле Вексельбергу пришлось досрочно вернуть эти кредиты. После погашения кредитов промышленные активы были наконец освобождены из-под залога, уточнил источник Forbes в Ренове.

Читайте также

А адвокаты кто? Банки опасаются закона об адвокатуре 04.06.2018Первая четверть. Откуда у банков рекордная прибыль 16.05.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: виктор вексельберг, санкции, ренова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 