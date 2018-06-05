В Швейцарии заблокировали счета российского миллиардера

Юристы Виктора Вексельберга готовят иски против швейцарских банков

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Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга, и теперь он намерен подать на них в суд. Об этом сообщил еженедельник Schweiz am Wochenende со ссылкой на источники.

Источник российского Forbes в группе Ренова уточнил, что речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

По его словам, иски к этим банкам сейчас находятся в процессе подготовки. Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер, рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus.

Schweiz am Wochenende подчеркивает, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах.

Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные - к ответственным за блокировку сотрудникам. "Швейцарские банки находятся в тисках", - сказал источник, близкий к Ренове.

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse. После введения санкций в апреле Вексельбергу пришлось досрочно вернуть эти кредиты. После погашения кредитов промышленные активы были наконец освобождены из-под залога, уточнил источник Forbes в Ренове.