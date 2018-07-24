Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 20:50

В Украине изменились правила раскрытия банковской тайны

В Украине изменились правила раскрытия банковской тайны

Нацбанк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Это произошло в связи со вступлением в силу закона "О валюте и валютных операциях", объясняет регулятор.

"Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях", - гласит сообщение.

Читайте также

Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу 19.07.2018Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх 17.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, банк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 