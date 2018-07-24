В Украине изменились правила раскрытия банковской тайны

Нацбанк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

Реклама Реклама

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Это произошло в связи со вступлением в силу закона "О валюте и валютных операциях", объясняет регулятор.

"Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях", - гласит сообщение.