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03.08.2018, 17:40

Верховный суд отклонил иск Януковича к НБУ

Верховный суд отклонил иск Януковича к НБУ

Верховный суд отклонил требование старшего сына Януковича к Нацбанку о выплате ему 1,6 млрд грн

Верховный суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций о необоснованности исковых требований старшего сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра. К Национальному банку Украины (НБУ). Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Янукович требовал от НБУ возместить ему 1,6 млрд грн.

Постановление Верховного суда от 20 июня 2018 года оставило кассационную жалобу Януковича без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 года и решение Печерского районного суда Киева от 14 ноября 2017 года по делу N757/46587/17-ц - без изменений.

Янукович-младший год назад обратился с иском к НБУ с требованием возместить убытки в связи с выводом с рынка Всеукраинского банка развития (ВБР) с рынка.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность признания ВБР неплатежеспособным в 2014 году.

21 декабря 2015 года НБУ принял решение о ликвидации банка.

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Теги: банк
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