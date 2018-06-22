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22.06.2018, 15:12

Вкладчикам банка Клименко продолжат выплаты

Вкладчикам банка Клименко продолжат выплаты

12 банков уполномочили на выплаты компенсаций

С 22 июня 2018 года Фонд гарантирования вкладов продолжит выплаты вкладчикам банка «Юнисон». Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

Согласно сообщению, независимо от даты окончания договоров, влакдчики получать компенсации в рамках гарантированной суммы. 

Возмещение средств вкладчикам будут осуществляться через отделения банков-агентов Фонда: Укргазбанк, Альфа-Банк, Кредобанк, ПУМБ, Правэкс-Банк, ТАСкомбанк, «Пивденный», Ощадбанк, Идея Банк, ПриватБанк, банк «Инвестиций и сбережений», Универсал Банк, Мегабанк.

Напомним, ранее лопнувшему банку Клименко назначили ликвидатора.

История с ликвидацией банка Юнисон началась в апреля 2016 года когда НБУ передал его в ФГВФЛ в связи с непрозрачной структурой собственности.

Группа акционеров всячески мешала ликвидации банка и передачи их активов в фонд. В июне 2018 года Ржищевский городской суд Киевской области заблокировал ликвидацию банка. Но ее снова разблокировали с помощью решения Высшего админсуда.

По словам военного прокурора Анатолия Матиоса, украденные через преступные схемы по налоговым площадкам государственные средства в сумме более $788 млн были легализованы Клименко и его соучастниками в европейских банках и перечислены на счета группы компаний Юнисон, медиа-холдинга Вести и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и которые обслуживали семью Януковича.

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Теги: фгвфл, Юнисон банк, Александр Клименко, банкротство
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