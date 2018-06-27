Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

"Запрет бандеризма": Сейм Польши изменил скандальный закон
27.06.2018, 15:50

Выезд из Днепра спас Коломойского от исков НБУ

Выезд из Днепра спас Коломойского от исков НБУ

Хозсуд Днепропетровской области вернул Национальному банку иски, поданные против бывшего совладельца ПриватБанка

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку Украины (НБУ) иски, поданные в июне к бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому по взысканию 4,85 млрд грн. Об этом пишет FinClub.

9 июня НБУ подал четыре иска к Коломойскому в Хозсуд Днепропетровской области. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Коломойский был поручителем по четырем кредитным договорам: от 24 октября 2008 года (задолженность 1,29 млрд грн); от 3 марта 2009 года (задолженность 1,8 млрд грн); от 2 октября 2014 года (задолженность 503,1 млн грн); от 5 декабря 2014 года (задолженность 1,27 млрд грн).

Всего НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования 4,85 млрд грн. По данным НБУ, Коломойский стал поручителем по этим кредитам 27 мая и 5 августа 2016 года.

Однако суд отказал Нацбанку в открытии судебного производства. В Миграционной службе суду сообщили, что бывший совладелец ПриватБанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта 2017 года. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 2017 года продал свои квартиры. При этом суд не нашел другой недвижимости у бизнесмена. В то же время Коломойский был принят на временный консульский учет в Швейцарии с 27 января 2016 по 1 июля 2020 годы. Его местом жительства сейчас является Женева.

В связи с этим, суд вернул иски НБУ с требованием направить их по месту жительства истца. В начале июня НБУ направил параллельно иски в Суд первой инстанции в Женеве. Сумма претензий по этим искам составляла около 5 млрд грн.

Читайте также

Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов 26.06.2018Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, банк, НБУ, ПриватБанк, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 