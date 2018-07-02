Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

ГПУ составила подозрения депутатам Думы из "банды Жириновского"
02.07.2018, 17:35

Высокий суд Лондона завтра заслушает ПриватБанк

Высокий суд Лондона завтра заслушает ПриватБанк

3 июля Высокий суд Лондона проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших совладельцев

Высокий суд Лондона завтра, 3 июля, проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний. Об этом пишет FinClub.

В конце прошлого года Высокий суд Англии арестовал активы Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку Украины (НБУ) иски, поданные в июне к Коломойскому. НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования 4,85 млрд грн.

В апреле Коломойский заявлял, что Высокий суд Лондона рассмотрит по сути иск национализированного ПриватБанка к бывшим собственникам не раньше 2020 года.

Читайте также

Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов 26.06.2018Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, ПриватБанк, игорь коломойский, геннадий боголюбов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 