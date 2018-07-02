Высокий суд Лондона завтра заслушает ПриватБанк

Высокий суд Лондона завтра, 3 июля, проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний. Об этом пишет FinClub.
В конце прошлого года Высокий суд Англии арестовал активы Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд.
Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку Украины (НБУ) иски, поданные в июне к Коломойскому. НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования 4,85 млрд грн.
В апреле Коломойский заявлял, что Высокий суд Лондона рассмотрит по сути иск национализированного ПриватБанка к бывшим собственникам не раньше 2020 года.
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