Закрытие межбанка: данные на 17:00

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В четверг, 12 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,22/26,27, к закрытию котировки составили 26,225/26,235.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,22, максимальные – 26,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,23, максимальные – 26,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4214/0,4225, к закрытию котировки составили 0,4224/0,4230.

Торги по евро начались с котировок 30,6249/30,6833, к закрытию котировки составили 30,6150/30,6241.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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