26.06.2018, 08:25 Больная пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Владимир Малый

член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка

Портфель потребкредитов вырос в первом квартале на 8%. Основной прирост пришелся на пять банков

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Первый квартал 2018 года продолжает тенденцию второго полугодия 2017-го по увеличению спроса на потребительские кредиты. Банки научились контролировать риски и понимать поведение заемщика.

Но ключевых игроков этого рынка по-прежнему можно пересчитать на пальцах одной руки.

Жесткая конкуренция

Портфель выданных потребкредитов, по состоянию на 1 апреля, превысил 100 млрд грн. Прирост объема потребительских кредитов в банковской системе только за первый квартал составил 7,6 млрд грн или 8,2%.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года темпы увеличения портфеля были заметно ниже – 1,8%. По итогам первых четырех месяцев текущего года 80% общего прироста портфелей кредитов физлиц в гривне приходилось всего на пять игроков: ПриватБанк, Альфа (плюс Укрсоцбанк), Идея Банк, ПУМБ, а также группу ТАСкомбанка (сам ТАС, Универсал Банк, ВиЭс Банк).

Поведение клиентов-физлиц стало более понятным для банков. Это позволяет финучреждениям более эффективно контролировать риски, что дает прогнозируемый доход. По этой причине в сегмент охотно идут как крупные, так и небольшие банки.

Последним сложнее. Пытаясь привлечь клиентов, они вынуждены пересматривать внутренние нормативы и критерии отбора заемщиков, менять свои процессы оценки клиентов. Этому способствует как растущая конкуренция на рынке (не только с банками, но и с небанковскими учреждениями), так и прогнозы относительно дальнейшего роста кредитования.

В силу снижения инфляционных ожиданий население стало тратить больше денег на товары длительного пользования. С ростом доходов и стабилизацией курса доллара, выросла уверенность граждан в завтрашнем дне, что прямо влияет на рост потребительских настроений, а значит дает основания для более дорогих покупок.

Кредит от робота

Если говорить о жизненном цикле кредита, то независимо от сроков, на которые выдается займ, многие клиенты стараются погасить его досрочно. Они понимают, что это снижает затраты на использование банковскими средствами. Просрочка в целом находится на приемлемом для банков уровне.

Стоит отметить, что банки постоянно совершенствуют свои скоринговые модели. С одной стороны, финучреждения имеют уже сформировавшуюся клиентскую базу, которая достаточна для глубокого анализа поведенческой модели кредитного клиента. С другой – программные комплексы, которые применяют банки, позволяют принимать ощутимую часть решений по выдаче кредита автоматически, без участия менеджера.

Это значительно сокращает время на обработку клиентских заявок, минимизирует ошибки и способствует росту кредитования. В конечном счете, уровень одобрения заявок вырос. Например, в нашем банке положительно решение получают два клиента из пяти обратившихся за кредитом.

Миф о «бесплатном кредите»

Ставки по кредитным продуктам остаются на прежнем уровне. Они могут меняться лишь в зависимости от типа конкретного кредита или партнера по выдаче займа.

Нулевых кредитов как таковых на рынке нет, но есть кредиты, которые предусматривают льготный период, когда клиент действительно пользуется деньгами бесплатно. Как правило, такие займы являются целевыми (под конкретную покупку) и используются для стимулирования продаж в ритейловых сетях.

Еще один вариант частично нулевого кредита – кредитные карты с «грейс периодом», в течение которого клиент использует взятые в кредит деньги без процентов. Подобную опцию предлагают практически все банки, работающие с физлицами.

Владимир Малый,

член правления,

директор по развитию бизнеса Идея Банка