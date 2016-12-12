Бизнес, деньги, НБУ. Почему центробанк здесь лишний

Финансирование приоритетных проектов и их выбор – занятие для бизнеса или Нацбанка?

Замдиректора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский объясняет, почему регулятор не должен управлять печатным станком для стимулирования экономики.



После обретения независимости Украине остро не хватало денег на финансирование бюджета и кредитование отдельных отраслей экономики. Выход нашли в печатном станке НБУ. Результат - гиперинфляция, при которой годовое изменение индекса потребительских цен достигало 10156% и 401% в 1993-1994 годах. 1992-й год в расчет не берем, его результат (2000%) можно списать на издержки переходного периода. Но благие намерения насытить экономику дешевыми кредитами не уберегли её от падения - спад реального ВВП в эти годы составил 14,2% и 22,9%, соответственно. В конце концов, макроэкономический кризис 90-х запомнился украинцам массовым обнищанием.



Это плачевный опыт нас научил: и для экономики, и для благосостояния граждан страны гораздо эффективнее, если каждый государственный орган выполняет свойственную ему функцию. Пускай Национальный банк - реализует свою монетарную политику, направленную на достижение ценовой стабильности, правительство - проводит взвешенную фискальную политику и обеспечивает структурные реформы, а парламент - принимает соответствующие законы.



В таких условиях органы власти, отвечающие за экономическую политику, создают необходимую среду для функционирования бизнеса, а он уже сам определяет приоритетные для себя сферы инвестирования.



Однако память украинцев оказалась короткой. Экономика постепенно выходит из глубокого кризиса, но процесс восстановления идет медленно, и люди беспокоятся, что их уровень жизни растет недостаточно быстро. Такие условия крайне благоприятны для расцвета популизма. И вот - снова Украина рискует наступить на старые грабли.



Печатный станок как советское наследие



На поверхность опять выплыла избитая и опасная для экономики идея о том, что именно Национальный банк должен выступить непосредственным провайдером финансовых ресурсов для стимулирования производства в перспективных секторах экономики.



Нередко от сторонников такого подхода можно услышать аргумент, что и центральные банки в развитых странах стимулируют экономическую активность. В доказательство приводится тот факт, что снижение безработицы является составной частью двойного мандата Федеральной резервной системы США. Однако в действительности и в случае ФРС речь идет о стимулировании экономической активности в целом за счет использования монетарных инструментов, а не эмиссионном финансировании отдельных проектов.

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Более того, даже ФРС порой пеняет на идеи популистов об эмиссионном финансировании экономической активности. Так, на своей недавней лекции Алан Блиндер, бывший заместитель Главы ФРС США и профессор Принстонского университета, пожаловался, что регулярно получает письма с предложениями профинансировать деньгами ФРС важные проекты.



В действительности же попытка превратить центробанк в центр финансирования экономики является наследием командно-административного понимания экономики. В СССР любое финансирование было государственным, и не было разницы в том, какими деньгами финансировать расходы. Например, чтобы перевезти войска из пункта А в пункт Б Министерство обороны СССР должно было взять из госбюджета и перечислить Министерству транспорта СССР столько-то тысяч рублей, которые в свою очередь должны были попасть назад в госбюджет. Цикл замыкался, и в принципе не важно, какие деньги были для этого использованы - эмиссионные или бюджетные.



Деньги vs финансовые ресурсы - в чём разница?



Критически важно понимать разницу между категориями "деньги" и "финансовые ресурсы". Деньги не являются ресурсом. Ресурсы ограничены, деньги - нет. Денег можно напечатать сколько угодно, ресурсы - нет.



Куда перераспределять государственные ресурсы в демократических обществах, решают граждане через выбранные ими политические органы, как правило, парламент. Что нужнее: строить больницы или поддерживать машиностроение? Все важно, но ресурсы ограничены. Поэтому приоритеты определяются обществом через политических представителей. Это называется бюджетным процессом. Не нравится, как распределили государственные деньги? В демократических обществах предусмотрены механизмы влияния на парламентариев: от встреч с избирателями до протестов и перевыборов.



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В противоположность депутатам, служащие центрального банка не являются политическими фигурами, они не наделены полномочиями решать: куда направлять ресурсы и что в приоритете финансировать. Центральные банки не имеют функции перераспределения ресурсов и не работают с реальным сектором экономики напрямую, это задача коммерческих банков. Центральные банки, в свою очередь, снабжают их ликвидностью для проведения расчетов, поэтому у центрального банка, как правило, нет других клиентов, кроме банков.



Деньги выпускаются центральным банком под уже существующие активы. Например, при выкупе центральным банком валюты, которая поступила от экспорта, либо путём предоставления ликвидности банкам через кредиты рефинансирования. При этом критически важно, чтобы кредиты предоставлялись под залог, - этот принцип сформулировал Уолтер Бэджет ещё в 1873 году. Если же банк не вернул центральному банку кредит, то залог реализуется и деньги изымаются из оборота. В противном случае центральный банк понесет убытки и, фактически, вступит в процесс перераспределения ресурсов, чего делать не должен.



Почему центробанк не должен распределять ресурсы



Как раз для того чтобы центральный банк не злоупотреблял своим эмиссионным правом и не участвовал в процессе перераспределения ресурсов, существует запрет на эмиссионное финансирование дефицита бюджета. Если центральный банк эмиссионными деньгами финансирует дефицит государственного бюджета, это значит, что правительство перераспределяет доходы, которые не заработало.



Теперь представим себе ситуацию, что центральный банк наделяют полномочиями кредитовать очень важные и нужные проекты, предприятия или отрасли. Цель без сомнения благая - стимулировать экономический рост и занятость. Но так ли прост рецепт?



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На поверхности сразу же возникают несколько важных вопросов:



1) Почему независимый, невыборный орган перераспределяет общественные ресурсы?



2) Какими могут быть критерии успешности деятельности центрального банка по финансированию каких-либо проектов?



3) Почему дешевые деньги достались именно этому проекту, предприятию, отрасли? Почему их не могут получить другие? Кто важнее, металлурги, аграрии или же машиностроители? А почему забыли малый бизнес?



Что касается первого вопроса, то, конечно, можно лишить центральный банк независимости, поставив во главе политиков. Но тогда политики будут стремиться собрать все сливки как можно быстрее, что негативно скажется на экономической ситуации в долгосрочной перспективе. Ведь эмпирические данные подтверждают - именно независимые центральные банки демонстрируют лучшие результаты в достижении низкой и стабильной инфляции.



Если говорить о вопросах два и три, то это попахивает возвращением к командно-плановой экономике, когда кто-то, по должности, будет определять какие проекты финансировать, а затем решать был ли этот проект успешным. Тогда не понятно, где же здесь роль частного сектора, если мы собираемся строить рыночную экономику. Если проект такой привлекательный, то почему частный коммерческий банк в нем не заинтересован? Может ему что-то мешает? Коррупция, например, или высокие налоги. Так может направить усилия на решение этих проблем?



Кроме того, при таком ручном управлении, всегда велик риск коррупции, особенно в странах со слабыми институтами, к которым Украина безусловно относится. А значит, все же лучше оставить выбор "приоритетных проектов" бизнесу.

Владимир Лепушинский, заместитель директора

департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ