Межбанк закрылся котировками доллара 26,42/26,47
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,38, максимальные - 26,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,52.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4325/0,4342, к закрытию котировки составили 0,4332/0,4341.
Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,5080/27,5808, к закрытию котировки составили 27,5877/27,6346.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
123562
-
21955
-
20406
-
11978
-
11637