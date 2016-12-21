Межбанк закрылся котировками доллара 26,42/26,47

В среду, 21 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,45/26,52, к закрытию котировки составили 26,42/26,47

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,38, максимальные - 26,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,52.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4325/0,4342, к закрытию котировки составили 0,4332/0,4341.

Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,5080/27,5808, к закрытию котировки составили 27,5877/27,6346.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"