НБУ укрепил гривню на 5 копеек

Нацбанк повысил фициальный курс гривни на 5 копеек

На 22 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2642,9366 грн за $100;

2754,2042 грн за 100 евро;

4,3249 грн за 10 руб РФ.



На 21 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2647,0481 грн за $100;

2743,4007 грн за 100 евро;

4,2835 грн за 10 руб РФ.