Официальные курсы банковских металлов на 22.12.2016

Нацбанк Украины установил на 22 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 299616,51 грн;



серебро - 4236,63 грн;



платина - 239978,64 грн;



палладий - 175755,28 грн. Напомним, на 21 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 297978,20 грн;



серебро - 4182,34 грн;



платина - 244851,95 грн;



палладий - 180263,98 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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