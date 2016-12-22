ПриватБанк стал государственным: Минфин купил акции
21 декабря подписан договор о продаже 100% акций ПАО Приватбанк между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов. Об этом сообщается в пресс-релизе ФГВФЛ.
В процессе национализации ПриватБанка участвовали Минфин, НБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный депозитарий, АБ Укргазбанк, АО Укрэксимбанк, отмечается в сообщении.
"Со стороны Фонда гарантирования успешное выполнение указанных задач обеспечивали около 80 специалистов, находившихся непосредственно в головном офисе и филиалах банка, в том числе на Кипре, а также около 50 работников Фонда, которые осуществляли сопровождение дистанционно", - сообщил ФГВФЛ.
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На протяжении 72 часов были сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.
Фонд продал акции Минфину за одну гривню.
Напомним, 18 декабря Кабмин и СНБОУ поддержали национализацию ПриватБанка.
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