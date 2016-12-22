Уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,4 млрд
Уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн. Такая информация приведена в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Ранее сообщалось, что капитал ПриватБанка будет увеличен на 35,941 млрд грн. 19 декабря временный администратор Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об увеличении уставного капитала банка.
Планировалось разместить 128 359 003 шт. простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн каждая. Общая сумма увеличения составляет 35,941 млрд грн.
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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.
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Напомним, потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.
Накануне был подписан договор о продаже 100% акций ПАО Приватбанк между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.
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