Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9,15 коп до 26,4575 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,02 коп - до 27,1525 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,77 коп и составляет 27,4810 грн, средний курс продажи вырос - на 3,23 коп до 28,5210 грн. Продать евро дороже можно за 28,0 грн, купить дешевле - за 28,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп и составляет 4,014 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,436 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4575 27,1525 0,4014 0,4436 27,4810 28,5210 Медиана 26,4250 27,2000 0,4150 0,4400 27,4250 28,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)