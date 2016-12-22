Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,02 коп - до 27,1525 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,77 коп и составляет 27,4810 грн, средний курс продажи вырос - на 3,23 коп до 28,5210 грн. Продать евро дороже можно за 28,0 грн, купить дешевле - за 28,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп и составляет 4,014 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,436 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4575
|
27,1525
|
0,4014
|
0,4436
|
27,4810
|
28,5210
|
Медиана
|
26,4250
|
27,2000
|
0,4150
|
0,4400
|
27,4250
|
28,5750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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