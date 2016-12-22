Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,13 коп до 26,4777 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,97 коп - до 27,1330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,00 коп и составляет 27,4987 грн, средний курс продажи упал - на 2,47 коп до 28,4640 грн. Продать евро дороже можно за 27,99 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,991 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,412 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4777 27,1330 0,3991 0,4412 27,4987 28,4640 Медиана 26,4500 27,1500 0,4100 0,4400 27,5000 28,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)