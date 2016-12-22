Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,97 коп - до 27,1330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,00 коп и составляет 27,4987 грн, средний курс продажи упал - на 2,47 коп до 28,4640 грн. Продать евро дороже можно за 27,99 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,991 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,412 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4777
|
27,1330
|
0,3991
|
0,4412
|
27,4987
|
28,4640
|
Медиана
|
26,4500
|
27,1500
|
0,4100
|
0,4400
|
27,5000
|
28,4500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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