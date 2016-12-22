Котировки доллара на межбанке упали до 26,25/26,29
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные - 26,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,29, максимальные - 26,47.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4339/0,4352 к 12:00 котировки составили 0,4316/0,4324.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,5719/27,6214, к 12:00 котировки составили 27,4155/27,4546.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
125543
-
20535
-
12061
-
11709
-
11173
- ПриватБанк сконцентрируется на госфинансах - Шлапак 13:37
- Набсовет ПриватБанка уже сформирован - Минфин 13:31
- Евробонды ПриватБанка были переведены в капитал - Шлапак 13:20
- Рефинанс был инструментом давления - экс-правление ПриватБанка 13:12
- Все ограничения в ПриватБанке снимут до конца дня - Шлапак 13:10