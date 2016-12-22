Котировки доллара на межбанке упали до 26,25/26,29

В четверг, 22 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,42/26,47*, к 12:00 котировки составили 26,25/26,29

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные - 26,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,29, максимальные - 26,47.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4339/0,4352 к 12:00 котировки составили 0,4316/0,4324.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,5719/27,6214, к 12:00 котировки составили 27,4155/27,4546.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"