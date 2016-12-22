Экс-правление ПриватБанка объяснило дыру в 148 млрд грн

Бывшие члены правления банка считают, что дыра в 148 млрд грн образовалась из-за "неоправданного изменения правил игры от НБУ"

Дыра на 148 млрд грн в капитале ПриватБанка образовалась не в результате вывода денег, а "резкого и неоправданного" изменения правил игры от Национального банка Украины (НБУ). Об этом сказано в статье бывшего правления ПриватБанка на УП.

"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, неоправданного изменения правил игры от НБУ", - отмечается в материале.

Экс-правление банка считает, что выражение "дырка 148 миллиардов" превратилось в клише, которое многие повторяют, не понимая суть этой цифры.

"Часто звучит мысль о том, что акционеры вывели эту астрономическую сумму за границу (возможно, кто-то даже представляет, как Коломойский с подельниками пересекают границу ночью с килограммами налички на тачке). На самом же деле этот разрыв образовался в результате того, что НБУ резко и, как мы считаем, несправедливо изменил политику учета залогового имущества. В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142,8 млрд грн. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченных НБУ.", - говорится в статье.

Читайте также - Операция национализация. Что будет с ПриватБанком

В материале объясняется суть этих изменений: "НБУ разрешил считать залогами только то имущество, которое можно оформить в ипотеку (примерно так же, как хрущевку в спальном районе). Давайте разберем конкретный пример. Одним из наших заемщиков являлось предприятие, которое по оценке независимых оценщиков, стоило около 6 млрд грн. Заемщику принадлежало 75% этого предприятия, 25% принадлежало государству. Таким образом, стоимость этого залога составляла 6 млрд * 75% = 4.5 млрд грн. Но после резких изменений правил игры этот залог стал стоить ноль… Если учесть, что в Украине практически нет крупных предприятий, которые на 100% принадлежали бы одному собственнику (а для заключения ипотеки нужно согласие всех собственников), то можно сказать, что НБУ сделал невозможным учитывать абсолютное большинство объектов в нашей стране. Но даже если какие-то объекты принадлежали нашим заемщикам на 100%, НБУ и тут находил способы, как признать эти залоги не действительными. Например, одним из наших залогов являлся стадион Днепр-Арена. В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в ~850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога также в ноль! Почему? "А вы все равно не найдете на него сейчас покупателя!", - говорит регулятор. Что ж, с тем, что в Украине нынче сложно находить покупателей, никто не спорит (наш президент, например, тоже говорит, что не может продать свои предприятия из-за плохой конъюнктуры). Но ведь, согласитесь, по такому принципу можно обнулить практически все залоги?".

"Мы привели только два примера удивительно безответственного подхода НБУ к тому, как правильно оценивать залоговое имущество банков. Эксперты сходятся во мнении, что эти резкие изменения НБУ предпринял специально против нашего банка. Регулятора не остановило даже то, что попутно он сделал практически невозможным кредитование бизнеса любыми банками в нашей стране", - отмечает экс-правление ПриватБанка.

Напомним, потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.

Накануне был подписан договор о продаже 100% акций ПАО Приватбанк между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.