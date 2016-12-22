Рефинанс был инструментом давления - экс-правление ПриватБанка
Национальный банк Украины (НБУ) использовал рефинансирование, выданное ПриватБанку на покрытие оттока депозитов, как инструмент давления. Об этом заявляет экс-правление ПриватБанка в статье на УП.
Отмечается, что в 2014-2015 годах, с момента начала военных действий ПриватБанк испытал колоссальный отток депозитов. "63% оттока мы смогли покрыть за счет своих резервов, а 37% - за счет рефинансирования от НБУ (в свете этого задумайтесь, как нелепо звучит обвинение в том, что рефинансирование "вывели в офшоры"). С начала кризиса наш банк получил рефинансирование на сумму 30,2 млрд грн. Когда Гонтарева возглавила НБУ, она повысила кредитную ставку до 28-32% годовых! И это вместо того, чтобы, наоборот, поддержать банки в кризис, как это делают центробанки во всем мире!", - подчеркивается в материале.
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"Цинизм также заключался в том, что для других крупных банков ставка рефинансирования в 2016 году была снижена", - добавляет бывшее правление ПриватБанка.
"Согласно своему же постановлению НБУ должен был снизить ставку и для нашего банка, но под разными предлогами так это и не сделал. В итоге наш банк платил огромные проценты за кредит, который мы были вынуждены взять во время войны, выплатив в общей сложности на момент национализации 11,1 млрд грн тела кредита и 13,1 млрд процентов. А эти деньги, конечно, ой как помогли бы нашему банку во время этого кризиса", - отмечается в статье.
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