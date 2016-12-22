Все ограничения в ПриватБанке снимут до конца дня - Шлапак

Решением нового правления ПриватБанка все ограничения, которые вводились временной администрацией, сняты

Решением нового правления ПриватБанка все ограничения, которые вводились временной администрацией, сняты. До конца сегодняшнего дня, 22 декабря, клиенты получат доступ к полному набору услуг банка, заверил новый председатель правления Александр Шлапак.



"Сегодня решением правления все эти ограничения сняты и сегодня до конца дня клиенты получат полный набор услуг, который ранее предоставлялся ПриватБанком", - подчеркнул Шлапак.



Банк разблокирует корреспондентские счета, восстановит начисление процентов, уточнил он. Система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, начнет выдаваться кредитный драфт.



Ранее сегодня стало известно, что уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.



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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.



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Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.



Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.



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