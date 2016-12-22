Шлапак объяснил, чем были вызваны высокие ставки в ПриватБанке

Высокий процентные ставки ПриватБанка были вызваны проблемами с ликвидностью, рассказал новый глава правления

Высокие процентные ставки, которые ПриватБанк держал в последнее время, были связаны с проблемой ликвидности банка. Об этом рассказал новый председатель правления Александр Шлапак.



"Никаких новых дополнительных комиссий вводиться не будет, могу пообещать это 100%. Что касается процентных ставок, у меня решения нет. Я бы, скажу откровенно, хотел бы их снизить, чтобы уменьшить, на сегодняшний день, расходную часть банка, поскольку сегодня мы имеем ставки выше рынка", - отметил он.



Он подчеркнул, что сегодня у банка проблем с ликвидностью нет. "Банк обеспечен ресурсами таким образом, что ему может позавидовать любой банк в Украине. У нас нет проблем с формированием ресурсов", - добавил Шлапак.



Ранее сегодня стало известно, что уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.



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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.



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Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.



Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.



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