Евробонды ПриватБанка были переведены в капитал - Шлапак

Еврооблигации ПриватБанка решением Нацбанка попали в перечень переведенных в капитал финансовых инструментов

Еврооблигации ПриватБанка попали в перечень переведенных в капитал финансовых инструментов. Об этом рассказал новый председатель правления Александр Шлапак.



"Еврооблигации почему-то попали в перечень финансовых инструментов, которые были переведены в капитал", - подтвердил Шлапак.



Он объяснил, что это было решением Национального банка Украины (НБУ). "Думаю, что мы вместе с НБУ постараемся или найти общий язык с держателями облигаций, а если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту", - сказал Шлапак. Он напомнил, что урегулирование таких вопросов скорее относится к компетенции НБУ.



Ранее сегодня стало известно, что уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.



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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.



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Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.



Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.



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