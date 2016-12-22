Набсовет ПриватБанка уже сформирован - Минфин

В Минфине обещают представить новую команду сегодня вечером

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка уже сформирован. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции в Днепре.

"Уже сформирован наблюдательный совет ПриватБанка. Я еще оставлю определенную интригу, вечером мы представим новую команду, просто сейчас их здесь нет, и мне кажется, что лучше это было бы делать из Киева, некоторые члены наблюдательного совета находятся там", - сказал Данилюк.

По его словам, в набсовет войдет два члена от государства, остальные - представители международных финансовых организаций, а также независимые эксперты и банковские специалисты.

Напомним, в СМИ появилась информация, что в новую команду ПриватБанка войдут Александр Дубровин, Галина Пахачук и Алексей Бережной.