Набсовет ПриватБанка уже сформирован - Минфин
Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка уже сформирован. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции в Днепре.
"Уже сформирован наблюдательный совет ПриватБанка. Я еще оставлю определенную интригу, вечером мы представим новую команду, просто сейчас их здесь нет, и мне кажется, что лучше это было бы делать из Киева, некоторые члены наблюдательного совета находятся там", - сказал Данилюк.
По его словам, в набсовет войдет два члена от государства, остальные - представители международных финансовых организаций, а также независимые эксперты и банковские специалисты.
Напомним, в СМИ появилась информация, что в новую команду ПриватБанка войдут Александр Дубровин, Галина Пахачук и Алексей Бережной.
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