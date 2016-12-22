ПриватБанк сконцентрируется на госфинансах - Шлапак
Национализированный ПриватБанк намерен сконцентрироваться на работе с государственными финансами. Об этом рассказал новый председатель правления Александр Шлапак.
"ПриватБанк, как и раньше, будет предоставлять свои традиционные продукты, которыми он знаменит. Но кроме этого, мы также намерены составить серьезную конкуренцию остальным государственным банкам в плане работы с государственными проектами. В госбюджете на 2017 год предусмотрено 100 млрд грн на различные проекты", - сообщил Шлапак.
Он сообщил ранее, что все ограничения, которые вводились временной администрацией, сняты. До конца сегодняшнего дня, 22 декабря, клиенты получат доступ к полному набору услуг ПриватБанка.
Ранее сегодня стало известно, что уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.
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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.
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Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.
Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.
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