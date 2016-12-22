Котировки доллара на межбанке упали до 26,18/26,24
В четверг, 22 декабря, торги по доллару США открылись котировками 26,42/26,47, к закрытию котировки составили 26,18/26,24.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,18, максимальные - 26,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,24, максимальные - 26,47.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4339/0,4352, к закрытию котировки составили 0,4301/0,4316.
Торги по евро на межбанковском рынке начались с котировок 27,5719/27,6214, к закрытию котировки составили 27,3816/27,4417.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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