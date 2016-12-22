Гонтарева: Из Привата перед администрацией вывели 2,6 млрд грн
Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.
Она уточнила, что НБУ в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн.
"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать - 29,4 млрд грн, так как остальных денег, между тем как мы обращались и как он Фонд списал, уже нет. Значит, эти деньги оттуда вывели за последние дни", - сказала Гонтарева.
Ранее сегодня стало известно, что уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.
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Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.
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Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации ПриватБанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.
Накануне был подписан договор о продаже 100% акций финучреждения между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.
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