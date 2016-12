Банк с сюрпризом. Особенности "приватной" отчетности

Виталий Шапран о причинах и последствиях национализации ПриватБанка

Национализация ПриватБанка, наверное, самая большая экономическая тема последних нескольких дней. Отношение к ней совсем неоднозначное: от прямых обвинений государства в рейдерстве и намеках на политические мотивы национализации, до полного одобрения действий правительства. Попробуем в цифрах разобраться, какой же подарок государство сделало себе на день Святого Николая.



Что такое ПриватБанк?



На рынке депозитов ПриватБанк занимал около 24%, а на рынке депозитов населения - 36,5%. По активам банк также занимал примерно четверть украинской банковской системы. Хороший уровень IT, замечательный уровень платежной системы и высокий уровень покрытия отделениями территории Украины - все это подвело ПриватБанк к черте риска - too big to fail. Банк стал значимым для страны, для ее населения и бизнеса, а в отдельных сегментах рынка его исчезновение могло просто парализовать расчеты или устроить коллапс в платежах отдельных регионов Украины.



Читайте также: Инфографика: За чей счёт спасут ПриватБанк и что можно купить на 148 млрд гривень



С ним нельзя было поступить, как с Дельтой или Надра Банком, нельзя было отправить умирать в Фонд гарантирования. Но и оставлять такое учреждение без тщательной госопеки также было нельзя. Малейший системный кризис, отток депозитов или паника на валютном рынке могли бы усугубить ситуацию в самый неудобный момент. К таким выводам можно прийти, анализируя состояние активов этого теперь уже госбанка.



"Лучший" кредитный портфель в мире



Когда вы анализируете кредитный портфель и не имеете статуса аудитора или служащего надзора, то скорее всего банк не даст вам данные о портфеле в разрезе конкретных заемщиков. Зато есть многочисленные статистические формы НБУ: и об отраслевой структуре кредитного портфеля, и о начислении резервов, и о структуре рисков по пяти категориям и т.д. Из этих форм на самом деле сложно понять, как чувствует себя кредитный портфель банка. И если у банкира нет над душой очень строгого аудитора, то творчески настроенная бухгалтерия быстро составит все отчеты так, что они будут радовать глаз его клиентов. Но есть методы, которые косвенно позволяют оценить уровень художественного мастерства автора отчетности.



Изучим квартальный финансовый отчет Приватбанка за 9 месяцев 2016 года. На странице 8 можно найти данные о кредитах юрлицам, на 30.09.2016 они составляли 166,7 млрд грн. На странице 10 указано, что эти кредиты юрлиц принесли Банку за 9 месяцев 2016 года аж 15,3 млрд грн процентного дохода. Проведем простое арифметическое действие 15,3/166,7 = 9,17%, а теперь этот процент переведем в годовые - 12,23% годовых в гривне.



Выходит, что ПриватБанк в 2016 году в среднем кредитовал своих клиентов юрлиц под 12,23% годовых, хотя в ноябре prime rate ставка для лучшего заемщика составляла 21,5%, а учетная ставка - 14%.



Читайте также: Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка



Если пойти дальше и посмотреть предварительные данные ревизии квартальной отчетности, то оказывается, что весь процентный доход от кредитов юр- и физлицам был не 25 млрд грн (как в отчетности) а около 15,7 млрд грн, т.е. почти 10 млрд грн чистого процентного дохода за 9 месяцев ПриватБанк нарисовал себе, выдавая кредиты на выплату процентов старыми заемщиками. Думаю, что основная масса кредитов, по которым рисовались процентные доходы, были именно кредиты юрлицам. В итоге мы вообще можем получить, что кредиты юрлицам обходились в ПриватБанке всего в 5-6% годовых.



Боюсь, что почти все 166,7 млрд грн кредитов юрлицам - это "потемкинские кредиты". Возможно, из всего портфеля юрлиц в 2016 году рабочими кредитами были кредиты на 10-15 млрд грн под рыночные 20-40%, все остальное - это мусорный балласт, раздутый за много лет.



Что получило государство?



Теперь, когда стало понятно, откуда берется предварительный размер дыры в балансе ПриватБанка в 148 млрд грн, который шокировал аналитиков и общественность, стоит подумать: а что же получило государство?



Во-первых, НБУ и Кабмин блокировали падение банка, на который приходилось 36,5% депозитов населения страны. Падение этого банка привело бы к падению в бездну экономики страны и поставило бы под вопрос ее самостоятельность.



Читайте также: Национализация ПриватБанка: коротко о главном



Во-вторых, несмотря на заметный размер дыры, говорить, что бывшие акционеры наградили пакетом "потемкинских кредитов" всех налогоплательщиков - методически неверно. Государство сейчас получило в банковском секторе достаточно агрессивную с маркетинговой точки зрения оболочку, способную быстро собирать ресурсы с населения и обеспечивать расчеты. Эта "приватная" оболочка (если ее не сломать) очень чувствительна к динамике экономики страны. Т.е. чем больше растет ВВП, чем выше доходы населения - тем больше растет оборот банка, его комиссионные и процентные доходы. В итоге, вспомните 2005-2007 гг., когда банки продавались за 4-5 капиталов. Думаю, что рост экономики вернет этой хоть и дырявой "приватной" оболочке былую привлекательность, а продав банк, налогоплательщикам вернут потраченные деньги за счет уменьшения госдолга. Однако сколько на это уйдет времени, сказать сложно из-за слабого экономического потенциала на 2017 год.



Риски

Риски у национализации ПриватБанка тоже есть.



1. Участие государства в банковском секторе на уровне, превышающем 50% активов системы, должно быть неприемлемо для страны с рыночной экономикой, поскольку сопровождается неэффективностью, коррупцией и значительными потерями, связанными с кредитованием по указке правительства.



2. Не секрет, что в больших банках лицо банка и его операционная эффективность формируется менеджментом среднего звена. Если у новой команды хватит желания не спешить с разрушением управленческого ядра, то ПриватБанк в его нынешнем состоянии, но уже с качественными активами, запросто проработает 5-7 лет, что не только достаточно для приватизации, но и в принципе должно бы обеспокоить банков-конкурентов.



3. Накапливая ликвидность в ПриватБанке в форме портфеля ОВГЗ у правительства появляется механизм перезапуска экономики через кредиты от госбанка, что является очень опасным инструментом с нерыночной природой. Поэтому надеюсь, что идеи монетизации ОВГЗ и агрессивного кредитования "крепких хозяйственников" в "перспективных отраслях" не будут идеей фикс в Кабмине, а менеджмент Банка будет проводить очень консервативную кредитную политику. Иначе вместо ожиданий по росту стоимости Банка как актива, мы можем получить огромную дыру в балансе - еще большую, чем есть сейчас.

Виталий Шапран

член исполкома УОФА