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Гонтарева: ПриватБанк можно будет продать через три года

23.12.2016 00:22
Председатель НБУ считает, что продажа ПриватБанка в частные руки вряд ли состоится раньше, чем через три года
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

ПриватБанк могут продать в частные руки не раньше, чем через три года. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.

"Вопрос продажи ПриватБанка будет решать Министерство финансов как собственник. Я не думаю, что это произойдет раньше, чем через три года", - сказала Гонтарева.

Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что правительство намерено продать национализированный ПриватБанк после его стабилизации. 

"После того, как банк стабилизируется полностью, начнет реализовывать стратегический план, государство планирует этот банк продать. И это создаст нормальные конкурентные условия на рынке. Продать на прозрачных условиях", - сказал министр финансов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Гонтарева
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