НБУ укрепил гривню на 14 копеек

Нацбанк повысил фициальный курс гривни на 14 копеек

На 23 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2628,6013 грн за $100;

2745,3112 грн за 100 евро;

4,3188 грн за 10 руб РФ.



На 22 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2642,9366 грн за $100;

2754,2042 грн за 100 евро;

4,3249 грн за 10 руб РФ.