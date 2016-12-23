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Бахматюк должен государству 38 млрд грн - Гонтарева

23.12.2016 08:47
По словам главы НБУ, компании Олега Бахматюка не возвращают кредиты
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Задолженность компаний бизнесмена Олега Бахматюка перед государством составляет 38 млрд грн. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.

Глава НБУ сообщила, что Фонд гарантирования вкладов физлиц подал 3200 судебных исков на сумму 300 млрд грн.

"Бахматюк за два банка - ВиЭйБи и Финансовая инициатива - только Национальному банку должен 10 млрд грн. И за остальные банки - 28 млрд грн. На сегодня долг только одного Бахматюка перед нашей страной это 38 млрд грн", - заявила она.

Гонтарева отметила, что компании Бахматюка не возвращают кредиты. "Уже полтора года как эти банки выведены в ФГВФЛ, и ни копейки фонду не заплатили. Все долги, которые они должны были за свои инсайдерские портфели связанных лиц, они ничего не заплатили", - добавила она.

Глава НБУ также сообщила, что 20 декабря состоялось заседание апелляционного суда - суд вынес решение в пользу НБУ, отметила Гонтарева.

Напомним, ранее Бахматюк заявлял, что расценивает обвинения в свой адрес как продолжение PR-кампании главы НБУ.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Бахматюк Олег
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