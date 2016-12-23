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Ощадбанк требует от России в суде более $1 млрд

23.12.2016 10:49
Государственный Ощадбанк готовится к рассмотрению его иска против России за утраченные инвестиции в аннексированном ею Крыму
Андрей Пышный (фото - пресс-служба)

Предварительная сумма иска государственного Ощадбанка к Российской Федерации за утраченные инвестиции в аннексированном ею Крыму составляет $1,1 млрд. Об этом написал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"30 тыс страниц, 70 кг веса, высота в человеческий рост - метр семьдесят. Таковы основные физические параметры "папки" с иском Ощада к РФ за потерянные инвестиции в Крыму. Предварительный денежный размер претензий $1,1 млрд. Таких "экземпляров" иска существует 10. Один получил международный трибунал. По экземпляру досталось Путину, Медведеву и российскому посольству", - сообщил Пышный.

Он рассказал также, что интересы госбанка в суде будет представлять юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

В конце августа Ощадбанк сообщал, что подал против страны-агрессора иск со всей доказательной базой о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма.

Сумма требований включает стоимость потери бизнеса, активов и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом.

По результатам первой процессуальной конференции, от участия в которой РФ отказалась, трибунал по предложению Ощадбанка принял решение рассматривать исковое заявление по ускоренному графику, если РФ продолжит отказываться от участия в арбитражном разбирательстве.

Окончательное слушание запланировано на конец марта 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Российская Федерация, Инвестиции, Крым, Пышный
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