Гонтарева: Банки Пинчука и Ахметова не являются олигархическими

Руководство НБУ не относит банки Виктора Пинчука и Рината Ахметова к олигархическим

Руководство Национального банка Украины (НБУ) не относит банки Виктора Пинчука и Рината Ахметова (Кредит Днепр, ПУМБ) к олигархическим, поскольку эти финучреждения не кредитовали их бизнесы. Об этом рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.



"Как раз банки Пинчука и Ахметова вообще никогда не относились к их модели бизнеса. У них есть свои холдинговые компании, они заимствовали на международных рынках", - сказала она.



Эту модель нельзя назвать олигархической "Там по другому строился бизнес", - сказала она.

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