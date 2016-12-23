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Гонтарева: Банки Пинчука и Ахметова не являются олигархическими

23.12.2016 11:35
Руководство НБУ не относит банки Виктора Пинчука и Рината Ахметова к олигархическим
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Руководство Национального банка Украины (НБУ) не относит банки Виктора Пинчука и Рината Ахметова (Кредит Днепр, ПУМБ) к олигархическим, поскольку эти финучреждения не кредитовали их бизнесы. Об этом рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.

"Как раз банки Пинчука и Ахметова вообще никогда не относились к их модели бизнеса. У них есть свои холдинговые компании, они заимствовали на международных рынках", - сказала она.

Эту модель нельзя назвать олигархической "Там по другому строился бизнес", - сказала она.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредит-Днепр Банк, Пинчук Виктор, Ахметов Ринат, ПУМБ, Нацбанк, Гонтарева
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